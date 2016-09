Mr Floppy: Indie-Spiel mit Floppy-Disc-Steuerung

Auf dem Alt Ctrl Game Jam setzen Indie-Entwickler immer wieder kuriose Spielideen um und präsentieren diese anschließend der interessierten Öffentlichkeit. Das diesjährige Event spuckte dabei ein Spiel aus, das auf den Namen Mr Floppy lautet und sich ungewöhnlicherweise nicht mit der üblichen Eingabe-Hardware, sondern mittels einer 3,5"-Floppy-Disc steuern lässt. Dabei manövriert ihr im Spiel geschickt ein Quadrat hüpfend durch eine Art Labyrinth, das von oben nach unten scrollt. Sobald ihr irgendwo anstoßt, werdet ihr zurückgesetzt und müsst erneut beginnen.

Dass es sich augenscheinlich nicht um ein vollkommen neues Spielprinzip handelt, liegt auf der Hand. Und nun kommt die Diskette ins Spiel. Das Quadrat bewegt sich nur, wenn ihr die Metallabdeckung des Speichermediums, das an den Rechner angeschlossen ist, zurückzieht und zurückschnellen lasst. Der Impuls, der dabei freigesetzt wird, lässt den Körper springen. Komplett fertig ist das Spiel zwar noch nicht, kann aber über den Link in der Quelle angespielt werden. Allerdings solltet ihr eine Disc, eine Makey-Makey-Karte und ein paar Drähte bereit halten, um in den vollen Spielgenuss zu kommen. Eine Installationsanleitung wird bereitgestellt. Wer die Utensilien grad nicht zur Hand hat, schaut bitte das eingefügte Video.