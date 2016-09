PC XOne PS4 MacOS

Nachdem das storygetriebene Strategie-Rollenspiel The Banner Saga 2 (im Test: Note 7.0) bereits vor längerer Zeit für PC und Konsolen veröffentlichte wurde, steht nun auch die Umsetzung für iOS und Android zum Kauf bereit. The Banner Saga 2 knüpft an die Ereignisse von The Banner Saga (zum Test: Note 8.0) an. Der Preis liegt sowohl im App-Store als auch bei Google Play bei 4,99 Euro.