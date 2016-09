Kingdom Come - Deliverance: Koch Media als Publisher verpflichtet

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie der tschechische Entwickler Warhorse Studios jüngst in einem Update auf Kickstarter bekannt gab, habe man einen Publisher für das kommende Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come - Deliverance gefunden. Demnach wird sich Koch Media um den Vertrieb des Titel bemühen und die Retail-Versionen des Spiels für die Xbox One und die PS4 in den Handel bringen. Unter dem Label Deep Silver wird zudem die Box-Fassung der PC-Version veröffentlicht. Um den Verkauf der digitalen Fassung wird sich Warhorse Studios selbst kümmern.

Wann genau der Titel erhältlich sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Bisher haben die Macher lediglich den kommenden Jahr als groben Release-Zeitraum genannt. Ein konkretes Datum soll laut dem Studio aber „schon in naher Zukunft“ verkündet werden.