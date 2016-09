For Honor: Ubisoft hebt Qualität der Solo-Kampagne hervor

PC XOne PS4

In einem Interview mit Gamespot äußert sich Jason VandenBerghe, Creative-Director bei Ubisoft Montreal, ausgiebig zur Einzelspieler-Kampagne von For Honor (Angespielt). So betont er, dass das Mittelalter-Actionspiel trotz seines starken Multiplayer-Aspekts eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne mit tollen Zwischensequenzen, packender Story und allem Drum und Dran erhalten wird.

VandenBerghe gibt darüber hinaus einen kleinen Ausblick auf den Inhalt der Kampagne. Demnach wird die Story in drei Abschnitte unterteilt sein. Ihr startet im Gebiet der Ritter als Wächter, kämpft im Land der Wikinger als brutaler Plünderer und schließlich als stolzer Samurai. Initiiert vom Fäden ziehenden Antagonisten und Kriegstreiber der Story, Apollyon, der auch schon im E3-Trailer zu sehen war, dreht sich die Kampagne von For Honor folglich um den großen Krieg der drei Fraktionen.

Das vollständige Interview, in dem noch auf einige Besonderheiten des Mehrspieler-Modus eingegangen wird, findet ihr über die Quellen.