Titanfall 2 erreicht Gold-Status

PC XOne PS4

Vince Zampella, Mitgründer von Respawn Entertainment, ließ heute den offiziellen Abschluss der Arbeiten an Titanfall 2 (Preview) verlauten. In einem Twitter-Post gratulierte er seinem Entwicklerteam zu dem erreichten Gold-Status. Neben Neuerungen im Multiplayer-Modus wie den verschiedenen Soldatenklassen und dem Wegfall der umstrittenen Burn-Karten wird der Mech-Shooter dieses Mal auch eine vollwertige Einzelspieler-Kampagne (GC-Preview) erhalten.

Anders als sein Vorgänger erscheint Titanfall 2 nicht nur für Microsoft-Konsolen sowie den PC, sondern auch auf PS4. In diesem Video könnt ihr euch bereits einen Ausschnitt aus dem Multiplayer-Modus in 4K anschauen. Offiziell im Handel erhältlich ist Titanfall 2 ab dem 28. Oktober. Damit bleibt dem Studio jetzt noch mehr als genug Zeit, um sich im Rahmen eines so gut wie sicher anstehenden Day-One-Patches noch mal mit Feintuning zu befassen.