Stardew Valley: Termin für Version 1.1 bekannt, Beta-Zugang möglich

PC XOne PS4 WiiU Linux MacOS

Vor gut drei Wochen fand in Seattle die Pax West statt, in deren Rahmen ConcernedApe, der Entwickler des Farm-Aufbauspiels Stardew Valley, über einige Neuerungen des von Spielern heiß erwarteten Updates 1.1 sprach (siehe dazu Stardew Valley: Neue Infos zu Update 1.1). Und schon jetzt ist der Release zum Greifen nah: Via Twitter gab Eric Barone gestern bekannt, dass die neue Version bereits am kommenden Montag, dem 3. Oktober, erscheinen soll. Eine konkrete Uhrzeit nannte er dabei nicht, es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Release bei uns eher in die Abendstunden fallen wird.

Freuen könnt ihr euch auf viele Neuerungen, von denen wir ein paar nochmals komprimiert zusammentragen. Vier neue Mapvarianten, wählbar beim Starten eines neuen Spiels, erweitern die optische Varianz und bieten außerdem jeweils unterschiedliche Möglichkeiten das Spiel zu gestalten, etwa mit Fokus aufs Angeln oder den Bergbau. Außerdem gibt es neue Gebäude wie eine Mühle – plus dazugehörige neue Produktionen – und mit Emily und Shane zwei neue Heiratskandidaten. Abgerundet wird das Ganze etwa von neuen Möbeln zur Verschönerung eures Hauses. Wollt ihr das Update bereits vor dem offiziellen Release ausprobieren, habt ihr ebenfalls Glück. Schon seit zwei Tagen steht es via Steam als Beta zur Verfügung und kann im vollen Umfang genutzt werden. Startet ihr eine neue Farm, wird diese auch mit dem offiziellen Release kompatibel sein. In den Quellen findet ihr einen Link zu den vollständigen Patchnotes – Lesen auf eigene Gefahr, einige Features sind bislang nicht offen kommuniziert worden, ihr könntet euch so also manche Überraschung verderben!