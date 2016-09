Mafia 3: Neues Inside-Look-Video geht auf die taktischen Vorteile im Kampf ein

PC XOne PS4

Mafia 3 ab 46,98 € bei Amazon.de kaufen.

Bereits nächste Woche werdet ihr im kommenden Action-Adventure Mafia 3 (Preview) als Vietnam-Veteran Lincoln Clay den Kampf gegen die Verbrecherorganisationen von New Bordeaux aufnehmen, um die Kontrolle über die Stadt an euch zu reißen. In einem neuen Inside-Look-Video „Owning the Battlefield“ erklärt euch der Hangar-13-Studio-Head und Game Director Haden Blackman, wie ihr euch im Kampf taktische Vorteile verschafft.

Der rund zwei Minuten lange Clip zeigt neben einigen Schießereien auch die tödlichen Nahkampf-Angriffe, mit denen Lincoln seine Gegner effektiv und leise um die Ecke bringt. Die brutalen Moves sind einer der Gründe, weshalb der Titel von der USK die Einstufung „ab 18 Jahren“ erhielt. Das Video könnt ihr euch direkt auf YouTube anschauen. Die finale Version des Spiels wird ab dem 7. Oktober 2016 für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.