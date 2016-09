WiiU 3DS PSVita

Die inhaltlich identische WiiU-Version profitiert von der höheren Auflösung.

Dungeon Crawler 2.0

Nicht immer ist die Schwachstelle der Gegner so eindeutig auszumachen.

Dem Gegner eins abhacken

Treppauf, treppab

Das Angriffsmuster des ersten Bossgegners ist schnell aufgedeckt.

Fazit

Dungeon Crawler

Einzelspiel

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 22.9.2016 für 9,99 Euro

Cross-Buy-Feature für 3DS- und WiiU-Version

In einem Satz: Toller Dungeon Crawler mit Touch-Steuerung

Jede Woche stellen wir euch ein interessantes eShop-Spiel für WiiU, 3DS oder Virtual Console vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Um diese Rubrik kümmern sich unsere UserundDie-Macher DrinkBox Studios sind mitzurück. Nur wenige Monate nach der PSVita-Fassung ist der Genremix auch für die WiiU und den Nintendo 3DS erschienen. Ob die Kanadier den zweiten Indie-Hit in Folge abliefern, erfahrt ihr im heutigen eShop-Check. Wir haben beide Fassungen gespielt und berichten von unserem Abenteuer in der Unterwelt.Zugegeben, der Anblick der blutigen Überreste unseres linken Armes im Spiegel wirft dringende Fragen auf, aber das anschließende Gespräch mit einem Dämon fördert noch essentiellere Themen zu Tage: Sind wir tot oder lebendig? Warum überreicht der Hüne uns ein Schwert? Und wo zur Hölle sind wir überhaupt? Fragen über Fragen, die so schnell nicht beantwortet werden. Das ist auch nicht weiter schlimm, denn die Hintergrundgeschichte ist nur der Anlass für eine familiäre Befreiungsaktion in einer bizarren Welt. Ein sprechendes, zweiköpfiges Vogelwesen, das uns auf den ersten Schritten mit Rat und Tat begleitet, scheint noch die gewöhnlichste Erscheinung in Severed.Wir steuern Sascha – so der Name der Kriegskunst-gestählten Protagonistin – aus der Ego-Perspektive in bester Dungeon-Crawler-Manier. Jeder Ruck am Analog-Stick lässt die Heroine ein Feld weiter durch düstere Wälder, Sümpfe und Ruinen schreiten. Während wir uns wie auf Schienen bewegen, können wir den Blick frei schweifen lassen und die Umgebung nach heilenden Früchten, Schaltern und geheimen Pforten untersuchen. Die Interaktion mit der Spielwelt geschieht weitgehend über Touch-Befehle, sodass das Geschehen ausschließlich auf dem unteren Bildschirm des 3DS beziehungsweise dem Display des Tablet-Controllers der WiiU stattfindet.Das Kampfsystem ist so einfach wie intuitiv, aber nicht ohne Tiefe. Mit einer kurzen oder langen Wischbewegung führen wir das Schwert zielgenau und visieren die Trefferzonen der Gegner präzise an. Gönnen wir unserem Gegenüber eine Pause, sammelt dieser Kräfte für einen schmerzhaften Angriff, dem wir nur durch einen zielgerichteten Block entkommen. Eine Ladeanzeige am unteren Bildschirmrand verrät genau, wann wir uns verteidigen müssen. In der Regel sieht sich Sascha einer Gruppe von unterschiedlichen Feinden mit individuellen Schwachpunkten gegenüber. Wie ein Derwisch müssen wir im richtigen Moment zwischen den Zielen wechseln und ständig zwischen Offensive und Defensive abwägen.Durch Trefferserien laden wir einen Multiplikator und eine Bonusanzeige auf. Setzen wir dann den finalen, tödlichen Schlag, können wir in einer Zeitlupensequenz dem Gegenüber bestimmte Körperteile abtrennen. Diese fungieren als Währung zum Kauf von Charakterverbesserungen, sodass wir bald mehr Schaden einstecken oder höhere Chancen für kritische Treffer besitzen. Zudem können wir auch wenige Zauber wirken, um zum Beispiel die gegnerische Deckung aufzubrechen oder deren Schutzauren zu stehlen.Unsere Reise durch die verwinkelte Unterwelt verlangt einen hohen Blutzoll, aber auch die Kopfarbeit kommt nicht zu kurz. Im Prinzip lösen wir nur einfache Schalterrätsel und kleine Knobelaufgaben, aber die Laufwege führen uns kreuz und quer durch die Spielwelt. Die notwendige Orientierung über mehrere Etagen hinweg bewahren wir durch die komfortable Karte auf dem oberen Bildschirm beziehungsweise dem TV-Gerät. Alle Treppen, Hebel, Schlüssel und sonstigen Hinweise sind dort vermerkt. Severed entpuppt sich dabei auch als kleines Metroidvania, denn manche Passage können wir erst durch den Erwerb bestimmter Fähigkeiten erreichen.Aufmerksame Naturen entdecken Verstecke von Gliedmaßen für die Charakterentwicklung, aber auch Herz- und Hirnteile. Haben wir genügend Fragmente gesammelt, vergrößert sich unsere Mana- oder Lebensleiste. Das erleichtert die Suche nach den Familienangehörigen, denn gerade die Kämpfe gegen große Gruppen oder die Zwischenbosse enden nicht selten tödlich für uns. Im Fall der Fälle liegen die Rücksetzpunkte nur wenige Schritte vor dem letzten Kampf.Wer den etwas eigenen Grafikstil mag, bekommt mit Severed einen gelungenen Genremix, der einen klassischen Dungeon Crawler mit einer Prise Metroidvania verbindet. Insbesondere die intuitive Kampfmechanik und Touch-Steuerung wissen zu gefallen und motivieren zum Weiterspielen. Ständig gibt es noch einen Raum zu entdecken oder ein Duell zu bestehen. Trotz der Cross-Buy-Funktion können die Speicherstände jedoch nicht zwischen 3DS und WiiU ausgetauscht werden. Inhaltlich unterscheiden sich beide Versionen nicht.