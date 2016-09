Wasteland 3 offiziell angekündigt // Crowdfunding-Kampagne Anfang Oktober

PC XOne PS4 Linux MacOS

Colorado scheint gerade eine große Faszination auf die Videospiel-Entwickler dieser Welt auszuüben. Auch inXile Entertainment setzt auf diesen Landesteil Nordamerikas als Schauplatz für sein soeben frisch angekündigtes RPG alter Schule, Wasteland 3. Außerdem ist dort gerade Hitman (zum Test inklusive der Episoden 2 und 3, Note: 9.0) mit seiner fünften Episode gestartet und Colorado bietet sowohl die Kulisse für die im Dezember erscheinende Open-World-Action Dead Rising 4 (zum Preview-Artikel), als auch für Spiele der jüngeren Vergangenheit, wie zum Beispiel Call of Juarez - Gunslinger, Outlast oder The Last of Us.

Doch zurück zu Wasteland 3: Während es heutzutage in dem höchstgelegenen aller US-Bundesstaaten noch heiße Sommer und kalte Winter gibt, sollt ihr in der düsteren Zukunft des neuen Teils der Wasteland-Serie in einem eisigen Winter gefangen sein, in dem "das Überleben schwierig ist und ein Happy-End nicht garantiert wird", so die Pressemitteilung.

Als spielerische Neuerung von Wasteland 3 wird vor allem der Koop-Modus für die Story-Kampagne hervorgehoben. In diesem könnt ihr sowohl gemeinsam mit einem Freund die Missionen angehen, als auch jeder für sich die gefrorenen Einöden des Bundesstaats erkunden. Diese Spielvariante ist und bleibt aber optional.

Laut inXiles Pressebericht wird bei der Entwicklung weiterhin viel Wert auf die Kernelemente der Serie gelegt: Eine gute und auch offline spielbare Einzelspieler-Kampagne. Ebenfalls neu sind Fahrzeuge, die ihr im Verlauf des Spiels verbessern könnt. Diese sollen eurer Gruppe bequemeres Reisen ermöglichen und als Lager oder mobile Forschungsstation dienen. Euer Basislager wird euch ebenfalls umfangreichere Funktionen bieten: Dort sollt ihr jetzt eure Missionen koordinieren, forschen, Ressourcen lagern, sowie mittels Funk Kontakt zu anderen Fraktionen in der Spielwelt herstellen können. Als Hauptfigur übernehmt ihr einen Überlebenden des "Team November", um den ihr selbstverständlich wieder eine Party unterschiedlichster Typen mit den verschiedensten Fähigkeiten scharen könnt. Die von euch getroffenen Entscheidungen und ausgeführten Aktionen werden in Wasteland 3 weitreichende Auswirkungen haben und den Verlauf der Story nachhaltig beeinflussen.

Eine Crowdfunding-Kampagne soll erneut die Basis für die Entwicklung des neuen Spiels von inXile legen. Im Gegensatz zum erfolgreichen Wasteland 2 (zum Test, Note: 8.5) wird diese aber nicht über Kickstarter, sondern über die Eine-Kampagne-zur-Zeit-Plattform Fig abgewickelt werden und bereits am Mittwoch nächster Woche, den 5. Oktober, starten. Funding-Ziel sollen dabei 2,75 Millionen US-Dollar sein, das berichtete Studio-Chef Brian Fargo dem Magazin Polygon in einem Interview.