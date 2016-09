Trailer zum "Star Citizen"-Event CitCon am 22. Oktober in Frankfurt

PC Linux

Am 22. Oktober 2016 findet in der Frankfurter Jahrhunderthalle die von der Star-Citizen-Community organisierte CitCon statt. Kürzlich haben die Organisatoren auf der offiziellen Website einen passenden Trailer online gestellt, den ihr euch auch direkt unter dieser News anschauen könnt.

Auf der CitCon stellen sich zahlreiche Organisationen vor, ihr könnt euch mit anderen Spielern oder auch Entwicklern austauschen. Zum umfangreichen Programm gehört auch eine Q&A-Session mit Mitarbeitern des in Frankfurt beheimateten Studios Foundry 42. Auch Studioleiter Brian Chambers nimmt am Event teil. Zudem könnt ihr euch im Rahmen einer Präsentation, die nicht im Stream zu sehen sein wird, über die neuesten Fortschritte in der Entwicklung informieren. Die Citcon beginnt am Samstag, 22. Oktober 2016, um 16:00 Uhr. Wenn ihr Lust habt, an dem Event teilzunehmen, könnt ihr euch noch eines von rund 145 verbliebenen Basic-Tickets (Einlass, Los fürs Gewinnspiel, Give Aways) zum Preis von 30 Euro sichern. Die 23 Golden- und 77 Silver-Tickets sind bereits ausverkauft.