Homefront - The Revolution: Erster Einzelspieler-DLC Die Stimme der Freiheit veröffentlicht

PC XOne PS4 Linux MacOS

Mit Die Stimme der Freiheit veröffentlichen Deep Silver und Dambuster Studios heute den ersten Einzelspieler-DLC für Homefront - The Revolution (zum Test: Note 7.0). Die Erweiterung des Open-World-Shooters dreht sich um Benjamin Walker, Kopf der Rebellion und Anführer des Wiederstandes. Sein Ziel ist es, sich mit der Wiederstandszelle von Jack Parrish zusammenzuschließen. Um Parrish zu erreichen, müsst ihr jedoch erst einmal in das besetzte Philadelphia eindringen. Der Weg in die vor Soldaten wimmelnde Stadt soll laut Hersteller besonders eure Tarn- und Kampffähigkeiten testen. Außerdem werdet ihr in den Tunneln der Philly-Metro auf eine neue, feindliche Gruppe treffen, die sogenannten 90.

Die Stimme der Freiheit ist für Xbox One, PlayStation 4 sowie den PC für 5,99 Euro erhältlich. Besitzer des Expansion Pass von Homefront erhalten den DLC als kostenlosen Download.