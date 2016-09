The Walking Dead - Staffel 3: Release-Termin für die erste Episode „A New Frontier“ durchgesickert?

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Wie bereits bekannt, wird im Hause Telltale Games aktuell an der dritten Staffel des Adventures The Walking Dead gearbeitet. Im Zuge der PAX East 2016 in Seattle gab das Studio bekannt, dass die erste Episode A New Frontier im November erscheinen wird (siehe unsere News: The Walking Dead Staffel 3 startet im November). Einen konkreten Termin wollte man damals allerdings noch nicht nennen. Nun wurde das genaue Datum möglicherweise von einem Händler geleakt.

Die australische Elektronikkette JB Hi-Fi hat in ihrem Online-Shop kürzlich die entsprechende Produktseite online geschaltet, die auch einen Veröffentlichungsdatum enthält. Der Release soll demnach am 15. November 2016 erfolgen. Ob diese Angaben stimmen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Sobald Telltale konkreter wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.