Abwärtskompatibilitätsliste: CoD - World at War hinzugefügt - kompatible CoD-Titel nun via Xbox One erwerbbar

Nachdem Microsoft in der vergangenen Woche bereits Call of Duty 3 der Abwärtskompatibilitätsliste hinzufügte, ist mit Call of Duty - World at War nun der nächste Ableger des erfolgreichen Franchises auf der Xbox One spielbar. Das gab der Xbox-Live-Programming-Director Larry „Major Nelson“ Hryb jüngst via Twitter bekannt.

Wie er zudem verriet, könnt ihr ab sofort alle CoD-Titel aus der Xbox-360-Ära, die bereits auf der aktuellen Konsole der Redmonder spielbar sind, direkt über die Xbox One erwerben. Das umfasst neben den beiden oben erwähnten Spielen noch Call of Duty 2 und Call of Duty - Black Ops (Testnote: 9.0). Die aktuelle Abwärtskompatibilitätsliste findet ihr unter dem Quellenlink.