Steam Dev Days 2016: Steam Machines kein Thema mehr - gibt Valve das Konzept auf?

Am 12. und 13. Oktober 2016 finden im Washington State Convention Center in Seattle die Steam Dev Days 2016 statt. Nun gab Valve auch die Themen bekannt, die im Rahmen des Events im Vordergrund stehen werden, darunter der Steam-Controller, Valves auf Linux Debian basierende Betriebssystem SteamOS, Early Access, Vulkan und die Zukunft von VR- und PC-Spielen. Etwas fällt in der Auflistung allerdings komplett und zwar die Steam-Machines, mit denen das Unternehmen ursprünglich die Wohnzimmer der Spieler erobern wollte.

Im Netz wird bereits munter darüber spekuliert, ob Valve das ganze Konzept mittlerweile aufgrund schwacher Verkäufe komplett fallen ließ. Konkrete Zahlen wurden zwar bisher nie genannt, im Juli verriet der Steam-Betreiber im Zuge seines Juni-Updates allerdings, dass der Steam-Controller sich bis zu dem Zeitpunkt etwa eine halbe Million Mal verkaufte. Gegenüber Ars Technica bestätigte ein Sprecher des Unternehmens wenig später, dass bei diesen Angaben auch die mit den Konsolen ausgelieferten Exemplare des Peripheriegerätes mitgezählt wurden. Die Verkaufszahlen für die Steam Machines dürften somit noch deutlich darunter liegen. Warten wir ab, ob das Thema im Laufe des Events nicht doch noch aufkommt.