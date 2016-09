Xbox Live: Neue Deals with Gold und Spotlight-Angebote

360 XOne

Xbox One ab 219,90 € bei Amazon.de kaufen.

Auf dem Blog von Larry Hryb, alias Major Nelson, wurden die aktuellen Deals with Gold für die Xbox-Live-Goldmitglieder bekanntgegeben. Bis zum 3. Oktober 2016 könnt ihr unter anderem Titel, wie Mirror's Edge Catalyst (Testnote: 8.0), GTA 5 (Testnote: 10.0) und This War of Mine - The Little Ones günstiger erwerben. Ein paar Spotlight-Angebote gibt es ebenfalls (hier mit einem Sternchen gekennzeichnet). Die GWG-Liste für die Xbox One sieht wie folgt aus:

Die sonst ebenso üblichen Xbox-360-Angebote folgen laut Hryb etwas später. Sobald diese verfügbar sind, werden wir diese News hier entsprechend aktualisieren.