FIFA 17 Testbericht Wertungskonferenz tba: Testvergleich

Knapp 40 Minuten diskutieren Haupttester Christoph und Benjamin über die Wertung für EAs diesjährige Fußball-Simulation FIFA 17. Darin bennen die beiden gezielt, was ihnen gefallen hat und was weniger und gewichten die einzelnen Aspekte, um sich schließlich auf finale Note für FIFA 17 zu einigen, die ihr in unserem Testbericht einsehen könnt. Natürlich spielt dabei auch PES 2017 (im Test: Note 9.0), und was Konamis Konkurrenz-Produkt besser oder schlechter macht, eine bedeutende Rolle.



Viel Spaß beim Anhören!