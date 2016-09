Grim Dawn: Informationen zur ersten kostenpflichtigen Erweiterung

PC

Nach einer einmonatigen Pause nach Veröffentlichung des DLCs Grim Dawn: Crucible (Test des Hauptspiels mit Note 8.0) hat Crate Entertainment wieder einen Forenpost aus der Reihe Grim Misadventures veröffentlicht. Ausgabe 102 liefert jetzt frische Informationen zur ersten kostenpflichtigen Erweiterung des Titan Quest-Nachfolgers im Geiste.

Doch der Reihe nach. In den kommenden zwei Wochen soll zunächst Patch 1.0.0.6 erscheinen, der 28 neue Items bringt und viele Set-Items neu balanciert (mehr Infos hierzu in Folge 101). In einem weiteren Patch soll ein Roguelike-Modus eingeführt werden, in dem ihr euch gegen die Aetherials durchschlagen müsst – wieder mit neuen Items, aber auch mehr Hintergrundgeschichte als Belohnung.

Die beiden Patches sollen – im Gegensatz zur bald folgenden Erweiterung – für euch als Besitzer Grim Dawns kostenlos sein. Die Entwickler zeigen bereits Designs für die zwei neuen Gegnertypen Aetherial Imps und Ugdenbog Spikeshell (siehe Teaser, von links nach rechts). Die Erweiterung wird außerdem neue Gebiete enthalten, so zum Beispiel die giftigen Wälder von Ugdenbog nördlich des Dorfs Burrwich.

Mehr Informationen zur Erweiterung sollen am 10. Oktober folgen, wenn Grim Misadventures zum zweiwöchigen Rhythmus zurückkehrt.