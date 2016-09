Blues and Bullets: Entwickler durchläuft "schwierige Phase", Episoden-Adventure "nicht eingestellt"

PC XOne PS4 Linux MacOS

Nach seinem Weggang von Pendulo gründete Josue Monchan mit A Crowd of Monsters sein eigenes Spielestudio, mit dem er aktuell am Episoden-Adventure Blues and Bullets (Arcade-Check zu Episode 2) arbeitet. Nachdem die erste Episode im Juli 2015 und die zweite im März dieses Jahres für PC erschien, die Konsolenumsetzungen folgten jeweils etwas später, war es seit längerer Zeit still um das Projekt geworden. Nun hat das spanische Studio zu den aufkommenden Gerüchten, Blues and Bullets sei eingestellt worden, via Twitter Stellung bezogen.

Dort dementiert A Crowd of Monsters, dass die Entwicklung gestoppt worden sei. Eine Zusage, dass es weitergeht, gibt der Entwickler allerdings nicht. Stattdessen gibt a Crowd of Monsters an, dass man dies ankündigen würde, wenn es der Fall sei, und verknüpft diese Aussage damit, dass das Studio aktuell eine schwierige Phase durchlaufe.

Blues and Bullets soll der ursprünglichen Ankündigung nach fünf Episoden umfassen. Interessierte können bereits seit dem Start im März neben der Einzelkaufoption einen Seasonpass erwerben.