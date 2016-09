The Division: Patch 1.4 bringt massive Änderungen am Gameplay

PC XOne PS4

Wie Massive Entertainment, der Entwickler hinter The Division, bereits vor einiger Zeit ankündigte, wird der Patch 1.4 tiefgreifende Veränderungen am Spiel vornehmen. Durch die Verfügbarkeit des öffentlichen Testservers, Datamining der Community und offiziellen Patch Notes sind schon sehr viele Änderungen an die Öffentlichkeit gelangt – und diese fallen wahrlich groß aus.



So wird die Künstliche Intelligenz der Gegner überarbeitet, wodurch deren Verhalten gefährlicher werden soll und diese zusammen besser gegen die Spieler arbeiten. Gleichzeitig wird die Zeit, die benötigt wird, um einen Gegner auszuschalten, verkürzt und an den jeweiligen Typ angepasst. Spieler bekommen die Möglichkeit, ein globales Level für NPCs einzustellen, nachdem sie die Maximalstufe 30 erreicht haben. Je nach Einstellung zwischen den Stufen 30 bis 33 können diese dann auf unterschiedlich gute Belohnungen hoffen.



Weitere Neuheiten sind das Entfernen des heroischen Schwierigkeitsgrades, das Heilen des gesamten Lebens außerhalb eines Kampfes und die komplette Überarbeitung des Set-Systems inklusive aller Belohnungen, die Sets gewähren. Es wird auch immense Anpassungen an allen Waffentypen, Fähigkeiten und Attributen geben. Darunter fallen Schadensanpassungen bei allen Waffen oder auch das Wegfallen verschiedener Verbesserungen für die Genauigkeit und die Stabilität, so dass es nur noch einen Wert für jede Kategorie gibt. Zudem werden die Primärattribute wesentlich stärker in den Fokus rücken, da Modifikationen abgeschwächt werden. Dies sind aber bei weitem noch nicht alle Änderungen, über die fertigen Patchnotes werden wir berichten, sobald diese Verfügbar sind.



The Division erschien bereits am 8. März 2016 für PC, Playstation 4 und Xbox One und ist laut Medienberichten das bisher erfolgreichste Spiel 2016 im westlichen Markt.