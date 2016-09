Battlefield 1: Erste Details zur Kampagne, anstehender Trailer zum Storymodus

PC XOne PS4

Lange hat sich der schwedische Spiele-Entwickler DICE mit Informationen zum Inhalt des Einzelspieler-Modus von Battlefield 1 (Preview) zurückgehalten. Die amerikanische Institution zur Alterseinstufung Entertainment Software Rating Board (ESRB) machte ihnen dabei jetzt jedoch einen Strich durch die Rechnung. Ihrer offiziellen Beschreibung des Erster-Weltkrieg-Action-Shooters sind erste Informationen zum Inhalt der Einzelspieler-Kampagne zu entnehmen.

Demnach werdet ihr in Battlefield 1 in die Rolle verschiedener Kriegsteilnehmer schlüpfen und den Ersten Weltkrieg aus sehr unterschiedlichen Positionen erleben. Die in der Beschreibung vorkommenden Rollen sind Kampfpilot, Mitglied einer Panzerbesatzung, Rebellen-Soldat und Laufbote.

Zudem soll, wie DICE auf Twitter ankündigte, im Laufe des heutigen Tages der erste Trailer zur Einzelspieler-Kampagne veröffentlicht werden. Wir halten euch in dieser Hinsicht auf dem Laufenden.