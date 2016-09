Path of Exile: Akt 5 angekündigt // Entwicklungsmanifest für folgende Patches

PC

In den vergangenen Tagen ließen die Entwickler des neuseeländischen Studios Grinding Gear Games tief in ihre Pläne für das Action-RPG Path of Exile blicken. Lead-Developer Chris Wilson kündigte in einem Blogpost an, dass der fünfte Akt zusammen mit Patch 3.0.0 erscheinen wird. Die Zahl der Schwierigkeitsgrade wird mit der Erweiterung auf zwei reduziert, damit bis zum Endgame nur zehn Akte durchgespielt werden müssen. Bisher sind zwölf Akte zu bewältigen, bevor ihr das "Mappen" beginnen könnt. Mappen bezeichnet das Abschließen von hochstufigen Gebieten, die als Item vom Gegner erbeutet werden. Die Maps sind in 16 Abstufungen verfügbar. Die Level-Abstufungen der einzelnen Gebiete werden hierbei natürlich neu ausbalanciert.

Bevor jedoch im Frühjahr 2017 der neue Akt veröffentlicht wird, betreibt GGG Produktpflege an der letzten Erweiterung Atlas of Worlds (wir berichteten). Mit dem Patch 2.4.1 sollen die im Atlas Manifesto angekündigten Verbesserungen des Endgames eingeführt werden. So wird unter anderem die Häufigkeit und Funktion der Sextanten, mit denen ihr gezielt die Endgame-Maps verzaubern könnt, überarbeitet. In einem weiteren Patch werden danach drei neue Skills, die das "Channeling-System" nutzen, eingeführt; außerdem werden in 2.4.2 viele Bugfixes und Komfort-Verbesserungen enthalten sein. Im Dezember soll Patch 2.4.3, der das technische Grundgerüst erneuert, folgen. Es wird einen 64-Bit-Client geben, der DirectX 11 unterstützt. Bis zur Version 2.5.0 im Dezember, die eine neue Challenge-League einführt, müsst ihr den Client aber nur über ein Opt-In nutzen.

Auf Reddit ließ Chris Wilson außerdem noch kurz in die Finanzen des neuseeländischen Studios blicken. GGG hat momentan 90 Mitarbeiter. Die Entwicklung des einzigen Spiels des Studios hat bisher eine achtstellige Summe (in Neuseeland-Dollar) gekostet. Die Finanzierung des Free-to-Play-Titels scheint aber gesichert. Ihr könnt "Supporter-Packs", deren Ausstattung regelmäßig wechselt, oder einzelne Mikrotransaktionen (Skilleffekte, Haustiere) kaufen.

Die Mikrotransaktionen gewähren dabei keinen spielerischen Vorteil, sondern nur kosmetische oder Komfortfunktionen. Mehr Truhenplatz gibt es ab drei Dollar, ein komplettes Rüstungsset kann bis zu 42 Dollar kosten. Momentan gibt es vier verschiedene Supporter Packs, die exklusive Mikrotransaktionen, T-Shirts sowie Währung für Mikrotransaktionen enthalten. Sie kosten von 50 bis 440 Dollar. Eine Stoffkarte des Atlas – nur verfügbar für die Pakete für 220 und die 440 Dollar – wurde in der ersten Auflage 10.000 mal gedruckt.