Titanfall 2: Entwickler äußern sich zum Thema Mikrotransaktionen

Joel Emslie, der bei Respawn Entertainment als Lead Artist für den kommenden Multiplayer-Shooter Titanfall 2 (im gamescom-Bericht) seine Brötchen verdient, hat in einem Interview mit Playstation Lifestyle über das Thema Mikrotransaktionen gesprochen. Wie er klarstellte, wird der Titel zumindest zum Release keinen integrierten Online-Store haben.

Aktuell fokussiere sich das Team darauf, sicherzustellen, dass die Verkaufsversion alle geplanten Features enthält und so vollgepackt mit Inhalten ist, dass die Spieler das Gefühl bekommen, tatsächlich etwas für ihr Geld bekommen zu haben. Ausschließen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt Mikrotransaktionen im Spiel geben wird, wollte Emslie nicht und merkte lediglich an, dass man intern diesbezüglich noch nichts Konkretes entschieden hat.

So will das Studio zuerst die Veröffentlichung des Spiels abwarten, bevor man sich mit den Zusatzinhalten beschäftigt. Welches Verkaufsmodell diese haben werden, steht somit noch nicht fest, doch selbst wenn später ein Online-Store integriert werden sollte, werde man Karten und Modi trotzdem kostenlos anbieten, um die Spielerschaft nicht zu trennen, so Emslie.