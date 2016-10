Wendungen, besondere Ereignisse oder auch das Ende von Spielen sind ein sensibles Thema, auf das jeder anders reagiert. Die einen sind in gewisser Weise gegenüber (vermeintlichen) Spoilern resistent und geben gar nichts darum, andere reagieren sehr empfindlich auf dieses Thema, teilweise auch bei Serien, Filmen oder auch Spielen, die bereits das eine oder andere Jahr auf dem Buckel haben.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zum Thema "Spoiler" steht. Seid ihr eher der Ansicht, dass in diesem Bereich von manchen ein zu hohes Maß an Rücksichtnahme auf Leute, die das entsprechende Produkt noch nicht konsumiert haben, gefordert wird, oder zählt ihr euch zu jenen, für die Vorwegnahme von Storydetails wie Wendungen oder das Ende einer Serienstaffel wie von Game of THrones per se ein absolutes No-Go sind?Wie üblich bitten wir euch, nicht bloß an der Umfrage teilzunehmen, sondern rufen euch dazu auf, uns in den Kommentaren unter dieser News-Meldung ausführlicher eure Meinung zum aktuellen Thema zu schildern. Ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen Usern unter dieser News zu diskutieren, um so das Meinungsbild zu mehren. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das Meinungsbild.Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.