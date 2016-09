Minecraft: Erste Details zum "Exploration Update" 1.11 // Addons angekündigt

PC Linux MacOS Browser

Das Teaser-Bild stammt aus der Ankündigung im Mojang-Blog.

Die Entwickler von Mojang haben im Rahmen der Minecon 2016 erste Details zum nächsten Update für die Java-Version von Minecraft (in der "Stunde der Kritiker") bekannt gegeben. Wie bereits im Vorfeld angekündigt, soll Patch 1.11 – das sogenannte "Exploration Update" – vor allem den Survival-Modus das Sandbox-Spiels erweitern. Mit Vindicator, Vex und Evoker erhält das Spiel neue feindliche Mobs, die in sogenannten Woodland Mansions, biomspezifischen Gebäuden, auftauchen werden. Für Tierfreunde soll das Update Lamas bieten, die über ein eigenes Inventar verfügen und die ihr reiten könnt.

Weiterhin soll Minecraft 1.11 Totems enthalten, die euch vor dem sicheren Tod bewahren können. Zudem soll es Schatzkarten geben, mit denen ihr euch auf die Suche nach besonderen Rohstoffen machen könnt. Die Karten erhaltet ihr unter anderem von Kartographen, einer neuen Profession für Dorfbewohner. Zudem gibt es demnächst Verwünschungen, die ihr per Enchanting auf Rüstung und Waffen legen könnt und die einen negativen Effekt auslösen. Mit der Shulker Box soll es zudem eine neue Aufbewahrungsmöglichkeit geben.

Wann genau das "Exploration Update" für Minecraft erscheinen soll, ist momentan noch nicht bekannt. Bereits am Donnerstag, den 28. September 2016, soll jedoch ein erster Snapshot erscheinen, der die neuen Features vorstellt. Eine genau Übersicht über alle Inhalte von Minecraft 1.11 findet ihr unter anderem in der englischsprachigen Minecraft-Wiki, die wir in den Quellen verlinkt haben.

Zusätzlich hatte das Team von Mojang auf der Minecon 2016 noch eine weitere Neuankündigung im Gepäck: Die Windows-10-Beta- und die Pocket Edition von Minecraft sollen demnächst durch Addons erweitert werden. Damit soll es möglich sein, das Spiel nach euren Wünschen anzupassen und beispielsweise das Aussehen und Verhalten von Gegnern zu verändern. Zu weiteren Details, wie auch zu einem möglichen Preis und einem Veröffentlichungstermin, hat sich Mojang bislang noch nicht geäußert. Der nachfolgende Trailer gibt euch einen ersten Ausblick.