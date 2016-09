Steam: Valve überarbeitet das Design

Nachdem Valve vor kurzem Änderungen am Bewertungssystem (siehe News) vorgenommen hat, wird der Entwickler hinter der digitalen Vertriebsplattform Steam demnächst auch Designanpassungen vornehmen. Diese wurden innerhalb einer privaten Steamworks-Gruppe bereits bekannt gegeben.

Demnach soll die gesamte Oberfläche entschlackt und mehr Platz für die persönlichen Interessen geschaffen werden. So wandern zum Beispiel einige bisher bekannte Listen wie "Neuveröffentlichungen", "Bald verfügbar" und "Rabattaktionen" in die Navigationsspalte auf der linken Seite. Ein neuer Eintrag wird die "meistverkauften Neuerscheinungen" anzeigen. Zudem können die Aktivitäten von Freunden über einen weiteren, neuen Reiter viel leichter verfolgt werden, da dort direkt angezeigt wird, was diese momentan kaufen und spielen.

Außerdem werden Nutzer ganze Genres und Sektionen ausblenden können. Als Beispiel werden hier unter anderem Early Access oder VR genannt. Die Anzeigen für Neuerscheinungen und frisch aktualisierten Spielen sollen dann einer kleineren Gruppe von Spielern eingeblendet werden, die aber weitaus mehr Genre-Anhänger beinhaltet als früher. Bisher garantierte Valve – unabhängig der Interessen der Nutzer – einem neuen Titel bis zu eine Million beziehungsweise einem frisch aktualisierten Titel eine halbe Million Anzeigen auf der Shop-Seite. Viele dieser Anzeigen gingen an Spieler verloren, die gar kein Interesse an der jeweiligen Art des Spieles hatten.

Auch Steam-Kuratoren werden mit einigen Neuerungen bedacht. So können diese ihre Beiträge als "empfohlen", "nicht empfohlen" oder "reine Information" markieren und so verhindern, dass unnötige Erläuterungen statt der eigentlichen Kaufberatung auf den jeweiligen Produktseiten angezeigt werden. Außerdem werden empfohlene Spiele der abonnierten Kuratoren im Front-Banner auftauchen.

Ein genaues Erscheinungsdatum für die Überarbeitungen ist bisher nicht bekannt, es soll aber in den nächsten Wochen ausgerollt werden.