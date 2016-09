Nintendo NX: Preis durchgesickert?

andere

Es ist schon länger klar, dass Nintendos neue Spielekonsole NX im März 2017 in den Handel kommt – und das womöglich am 4. des genannten Monats. Nun könnte eventuell auch der Preis für die Spielekonsole durchgesickert sein, falls man der britischen Supermarktkette Tesco Glauben schenkt. Die hatten in ihrem Online-Shop die NX nämlich zwischenzeitlich für 349 Pfund (circa 400 Euro) gelistet.

Ob es sich dabei um einen Fehler handelt oder auch nur um einen Platzhalterpreis, ist nicht bekannt. Unwahrscheinlich wäre der genannte Preis allerdings nicht. Immerhin entspräche der Preis in Pfund damit exakt dem, was Sony ab November für seine leistungsstärke PS4-Variante namens PS4 Pro verlangt.

Was sich genau hinter der NX verbirgt, daraus macht Nintendo selbst weiterhin ein Geheimnis. Wann der japanische Traditionshersteller selbst handfeste Informationen zur neuen Plattform veröffentlichen wird, bleibt abzuwarten. Die Nintendo NX folgt auf die wenig erfolgreiche WiiU, deren Produktion in Europa angeblich in der kommenden Woche flächendeckend eingestellt werden soll.

Während Nintendo sich noch bezüglich NX bedeckt hält, äußerten sich andere Publisher und Entwickler bereits etwas genauer zur neuen Nintendo-Konsole, ohne jedoch Hardware-Details zu verraten. So lobt Ubisoft-Chef Yves Guillemot die NX zuletzt für ihre "attraktive und intuitive Bedienoberfläche".