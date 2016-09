TGS2016: Nioh angespielt – "Dark Ninja Souls" mit Dämonen und Ki

PS4

Wer längere Zeit mit einer Waffe kämpft, erhöht seine Effizienz damit.

Vorweg zunächst mal: Nein, nicht jedes schwere Spiel mit Action-Kampfsystem und im Nahkampf-Setting ist für uns automatisch ein "Dark Souls in X" (passende Farbe bitte selber einsetzen). Und nein, Koei Tecmo respektive Team Ninja () müssen sich nicht mit fremden Federn schmücken oder interessant machen. Aber was wir auf der TGS 2016 in Sachenerlebt haben, würden wir auf einer Ähnlichkeitsskala von "1 wie" (einer großen Tecmo-Serie) bis "10 wie" eindeutig bei einer 7 oder 8 einordnen.In Nioh verschlägt es den Gaijin (Ausländer, meist Westler) William in eine japanische Fantasywelt: Samurai aus der Feudalzeit wechseln sich mit Monstren aus der Mythologie und diversen Geistern ab. Obwohl das ein ganz anderes Szenario ist als in den bisherigen Souls-Spielen, und sich wohl öfter düstere mit hellen Spielabschnitten abwechseln (letztere sind in der Souls-Reihe selten), und obwohl es im Detail zahlreiche Unterschiede gibt (so ist die EXP-Mechanik anders gelagert als bei den "Seelen") – ist doch das Grundprinzip in Nioh ganz ähnlich: Ihr trefft auf kleinere Gegnergruppen oder Einzelgegner, die ihr aber in der Regel nicht einfach umschnetzelt wie in vielen solcher Titel. Vielmehr müsst ihr mit gutem Timing, oft aus der Defensive heraus, die richtigen Attacken führen, um eine Chance zu haben.Auf der TGS merkten wir das schnell und scheiterten zunächst bereits am ersten schwächlichen Bogenschützen, und danach an einem ersten "übersinnlichen" Gegner. Bereits wenige Spielminuten später waren wir klüger: Wir zückten den Bogen, um die ersten Standardgegner zu plätten (ein exakter Kopftreffer führte – Souls-untypisch – zum Instant Kill), und wichen dann im Kampf gegen einen weiblichen Albtraumgegner mehr aus, als dass wir selbst angegriffen hätten.Apropos: Die Vielzahl an Waffen und Waffentypen, darunter Speere, Katanas, Naginatas, aber auch Handkanonen und Gewehre, erweist sich ähnlich wie bei Dark Souls in der Handhabung ganz unterschiedlich; wer gut mit einem Schwert zurechtkommt, muss mit einer doppelhändigen Axt quasi das Laufen neu erlernen. Zudem führt ihr in Nioh eure Waffe (ihr könnt flink zwischen mehreren vorausgewählten wechseln) in einer von drei "Haltungen": Hoch, Mittel und Abwehr. Viel erklären müssen wir da nicht: Die "hohe" Haltung ist die offensivste, mit der ihr am meisten Schaden austeilen könnt, während die Abwehr-Haltung euch am ehesten auf Distanz bleiben oder um Gegner herumlaufen lässt, auf Kosten eurer Schadenswirkung. Außerdem wirkt sich die Haltung darauf aus, wann und wie ihr euer Ki ein Stück aufladen könnt (Ki Pulse genannt).Die Stamina von Dark Souls heißt bei Nioh "Ki", ihr verbraucht sie für Attacken und Ninja-Kampftechniken, sie scheint aber auch bei Treffern abzusinken. In die Details des Kampfsystems sind wir nicht vorgedrungen, aber es scheint uns klar zu sein, dass das richtige Ki-Management zusammen mit der passenden Kombination aus Waffe und Kampfstil sowie natürlich dem richtigen Timing entscheidend sind für effektives Kämpfen.Stärker als in Dark Souls sammeln wir Loot ein, können uns also häufiger für eine andere Waffe oder eine verbesserte Version der bisherigen entscheiden; als wesentlichen Wert zeigt das Spiel den Angriffsmultiplikator der Waffe, auf genaueres Hinsehen im Inventar werden auch die Status-Effekte (etwa "+10% auf den KI-Verbrauch bei mittlerer Haltung") sowie die Trefferwahrscheinlichkeit, Break- und Parry-Werte verraten. Außerdem markiert das Spiel im Inventar neu erhaltene Gegenstände. Das Gewicht eurer Ausrüstung wirkt sich offenbar auf unser Tempo aus.Der von uns gespielte Abschnitt war ziemlich düster (Marke "Feldlager und Tempelanlagen bei Dämmerung"), wir kennen aber auch lichtere Abschnitte. Dazu kommt eine gewisse Blutrünstigkeit, die angesichts frührer Team-Ninja-Spiele wieeher nicht überraschen dürfte. So lassen sich zumindest in der japanischen Version Körperteile abtrennen.In der Vorversion levelten wir an einem Schrein auf, was uns einen Skillpunkt gab, den wir dann wieder in unsere Waffen-Skills investieren konnten. Wir hätten ihn aber auch in die Verbesserung unserer Onmyo-Magie oder unsere Ninja-Fähigkeiten stecken können. Dazu kommen Wächtergeister der Schreine, die uns entweder aktiv als "Living Weapon" unterstützen oder passiv durch beispielsweise Erhöhung unserer Ki-Regenerierung.Trotz englischer Bildschirmtexte war das alles recht verwirrend in der kurzen Zeit, aber jedenfalls handelt es sich bei Nioh auch in dieser Hinsicht nicht um einen simplen Prügler, sondern um ein Action-RPG im Stil von Dark Souls, inklusive häufigen Ablebens nebst Zurücksetzen an den letzten Schrein. Aber eben nicht um einen Dark-Souls-Klon, dazu sind das japanische Dämonen-Szenario und das Kampfsystem dann doch zu unterschiedlich.