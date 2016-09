Die einen gehen freiwillig aufs Oktoberfest, die anderen nur widerwillig. Spaß haben sie am Ende aber alle (irgendwie), wie auch Jörg und Benjamin in der heutigen Folge des Montagmorgen-Podcast berichten können. Was sie sonst noch zu erzählen haben, und was es mit dem ominösen Gluten-freien Paket auf sich hat (siehe Teaserbild), das heute morgen in der Redaktion eintraf, erfahrt ihr in den folgenden 41 Minuten.

Alle Themen in der Übersicht:

00:24 Grüße aus der Festzelt-Redaktion

00:34 "Wir konnten ja nicht anders" – Erfahrungsberichte vom Oktoberfest

00:46 Benjamin wurde auf die Wiesn gezwungen

01:51 Jörg war freiwillig dort

02:24 Der Japaner, der nichts verträgt

04:18 Um Spiele geht es natürlich auch, und Benjamin hat wieder einiges gespielt

04:27 Virginia (zum Test) und der Wechsel von Wut zu Faszination

Was Benjamin sonst noch gezockt hat

06:10 Können Spiele der à la Telltale wie ganz normale Spiele bewertet werden?

07:40 Warum sich Jörg mit der Preview-Version zu Civilization 6 unterfordert fühlt

Warum sich Jörg mit der Preview-Version zu Civilization 6 unterfordert fühlt

11:42 Jörg in Tokio: Ein Rückblick und ein Dankeschön

13:24 Political Correctness und die Trigger-Warning-Bewegung

16:17 Zurück zur TGS, es steht noch ein versprochenes Video aus

16:37 Bei anderen Videos gibt es eine kleine Verschiebung

17:51 Eure Spendermeinung ist gefragt

18:59 Die Amazon-Herbstaktion befindet sich im Endspurt

19:50 Irgendwo müssen die Trump-Anhänger ja herkommen

20:35 Die Vorschau: Die Redaktion Folge 4, Auflösung des User-Artikel-Wettbewerbs, FIFA 17 im Test inklusive Wertungskonferenz sowie Tests zu Yesterday Origins und Pankapu

Es geht gleich spannend weiter mit Mafia 3 (Videopreview), Dragon Quest 7, Dishonored 2 und Xcom 2 auf Konsolen

(Videopreview), , und auf Konsolen 25:01 Jörg öffnet live Fan-Post

26:19 Was befindet sich denn nun in dem Paket?

26:57 Benjamin raschelt, Jörg liest den Begleitbrief vor

29:48 Hyperbolic fragt sich, ob die Zugezogenen Currywurst vermissen

euph wünscht sich Tests zu den PSVR-Launchtiteln

Prinsee möchte mehr Stimmen-Abwechslung bei Videotests

arkryudo erkundigt sich nach einem 3DS-Test zu Dragon Quest 7

Scando interessiert, ob wir andere Spielezeitschriften abonniert haben

Hendrik -ZG- fordert ein Usertreffen im Norden

Don White fragt Jörg, wie hoch die Spielzeit vom ersten Wasteland ist

Pitzilla hätte gerne mehr Brettspiel-Tests

Homer_K spielt gerne auf iPad und braucht mehr Infos zu neuen Spielen

COFzDeep fragt Benjamin zu Deus Ex - Mankind Divided (zum Test) aus

Major_Panno spricht das Thema früher DLCs an

spricht das Thema früher DLCs an 40:41 Bis nächste Woche

Viel Spaß beim Anhören!