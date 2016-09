Battlefield 1: DICE gibt Inhalte und Termin der "Play First Trial" bekannt

PC XOne PS4

Kürzlich gab Entwickler DICE Details zur via EA Access verfügbaren Testversion von Battlefield 1 (Preview) bekannt. Demnach wird die "Play First Trial"-Version ab dem 13. Oktober zugänglich und zehn Stunden spielbar sein – was sowohl für die Nutzer von Origin Access als auch EA Access auf Xbox One gilt.

Wie bei anderen "Play First Trial"-Fassungen ist das Actionspiel damit aber nicht vollständig spielbar. Die Testversion umfasse die fünf Mehrspieler-Karten Narbe von St. Quentin, Amiens, Wüste Sinai, Festung von Faw und Suez. Die verfügbaren Spielmodi sind Eroberung, Rush, Operationen und Vorherrschaft. Zusätzlich sind die zwei Missionen "Stahlgewitter" und "Durch Morast und Blut" der Einzelspieler-Kampagne spielbar.

Habt ihr eure zehn Stunden Spielzeit bis zum 18. Oktober noch nicht aufgebraucht, so werden alle restlichen Karten und Modi im Zuge des Starts der Early Enlister Deluxe Edition freigeschaltet. Mitglieder von EA Access und Origin Access erhalten für ihre Teilnahme an der Aktion eine exklusive Grabenkämpfer-Erkennungsmarke. Verbraucht ihr eure zehn Stunden Spielzeit vor dem 20. Oktober, erhaltet ihr beim Kauf der Vollversion außerdem ein zusätzliches Battlepack.

Alle Spielfortschritte aus der "Play Early Trial" werden wie üblich gespeichert. Im Falle eines Kaufs der Vollversion verliert ihr also euren Fortschritt nicht. Der offizielle Veröffentlichungstermin von Battlefield 1 ist der 21. Oktober.