EGX 2016: Charakter-Trailer zu Yooka-Laylee // Shovel Knight mit Gastauftritt im Spiel

PC XOne PS4 WiiU Linux MacOS

Playtonic Games werkelt aktuell bekanntlich am via Kickstarter finanzierten 3D-Platformer Yooka-Laylee, der irgendwann im ersten Quartal des kommenden Jahres für Windows, Linux, Mac, Xbox One, PS4 und die WiiU erscheinen soll. Zu diesem hat das Studio im Rahmen der diesjährigen Eurogamer Expo in Birmingham (England) einen neuen Trailer veröffentlicht, der euch einige der schrägen Charaktere vorstellt, denen die grüne Eidechse Yooka und die Fledermaus-Dame Laylee im Verlauf ihres Abenteuers begegnen werden.

Darüber hinaus geben die Entwickler mit dem Clip bekannt, dass der Shovel Knight aus dem gleichnamigen 2D-Platformer von Yacht Club Games, als Gast-Charakter im Spiel auftauchen wird. Im Folgenden könnt ihr selbst schon mal einen ersten Blick auf den Recken werfen: