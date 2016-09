Call of Duty - Infinite Warfare: Termine und Startzeiten für die Multiplayer-Beta bekannt

PC XOne PS4

Nachdem Activision bereits Anfang September bekannt gab, dass die Multiplayer-Beta von Call of Duty - Infinite Warfare (Preview) auf der PS4 bereits am 14. Oktober 2016 starten wird, wurde nun auch ein Termin für die Vorbesteller der Xbox-One-Version genannt. Diese werden demnach erst eine Woche später dazustoßen. Die konkreten Zeiten sehen wie folgt aus:

PS4 Beta: Start am 14. Oktober 2016, um 19:00 Uhr

Xbox One Beta: Start: 21. Oktober 2016, um 19:00 Uhr

Ende der Beta: Am 24. Oktober 2016, um 19:00 Uhr

Details zu den Beta-Inhalten will der Entwickler Infinity Ward in den kommenden Wochen verraten. Die finale Version von Call of Duty - Infinite Warfare wird ab dem 4. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.