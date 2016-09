Soma: Gute Verkaufszahlen sichern Nachfolgeprojekte

Frictional Games hat knapp ein Jahr nach Release von Soma (im Test, Wertung 7.0) die offiziellen Verkaufszahlen des Horror-Adventures veröffentlicht: Bislang konnten über 450.000 Einheiten des Titels abgesetzt werden. Damit ist Soma erfolgreicher als das Vorgängerspiel Amnesia - The Dark Descent (im User-Test), das im ersten Jahr rund 390.000 Mal verkauft wurde (siehe auch unsere News Amnesia - The Dark Descent: Verkaufszahlen und Zukunftspläne). Allerdings erschien Soma zusätzlich für PlayStation 4.

Für Frictional Games sind die Zahlen ein Erfolg. Die Einnahmen würden dazu beitragen, die Zukunft des Studios zu sichern. Das ermöglicht dem Team, aktuell an zwei neuen Spielen zu arbeiten. Während sich das erste Projekt noch in der Entwicklungsphase befindet, soll das zweite noch in diesem Jahr in Produktion gehen. Weitere Details sind momentan noch nicht bekannt. Zudem versprechen die Entwickler noch eine kleine Überraschung, die Anfang 2017 erscheinen könnte.