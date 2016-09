Mafia 3: Erweiterte Version der gamescom- und TGS-Demo mit neuen Szenen veröffentlicht

PC XOne PS4

Mafia 3 ab 46,98 € bei Amazon.de kaufen.

Im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln und auch während der Tokyo Game Show in Japan haben Hangar 13 und 2K Games eine Gameplay-Demo zum kommenden Action-Adventure Mafia 3 (Preview) präsentiert. Auf dem YouTube-Kanal des Studios wurde nun eine erweiterte Version dieser Demo veröffentlicht, die euch weitere Einblicke ins Spiel gewährt.

In dieser längeren Anspielversion bekommt Lincoln Clay es mit Tony Derazio, einem von Sal Marcanos Handlangern zu tun. Den rund 17 Minuten langen Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Mafia 3 wird am 7. Oktober 2016 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.