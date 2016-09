Paradox Interactive: Fantasy-Weekend mit Rabatten bis zu 80 Prozent

Paradox Interactive hat an diesem Wochenende auf der eigenen Homepage eine Rabattaktion für hauseigene Fantasy-Titel gestartet. Bis heute Abend um 23:59 Uhr (deutscher Zeit) könnt ihr unter anderem Titel wie Magicka 2 (Testnote: 8.0), Knights of Pen & Paper 2 und Warlock- Master of the Arcanes (Testnote: 6.0) zu teilweise bis zu 80 Prozent reduzierten Preisen erwerben. Hier eine kleine Auswahl (das komplette Angebot findet ihr wie immer unter dem Quellenlink):