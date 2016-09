Capcom möchte die Nummer Eins unter den Entwicklern werden

Capcoms Head of Consumer Games Development Yoichi Egawa hat in einem Statement zum Jahresbericht über die zukünftigen Ziele des Unternehmens gesprochen und merkte an, dass man zum besten Entwickler weltweit avancieren möchte. Wie es heißt, fokussiere man sich darauf, talentierte Angestellte an sich zu binden und Investitionsaufwendungen zu tätigen, um Entwicklungskapazitäten für zukünftige Projekte zu stärken. Diese sollen auch Genres wie Shooter- und Strategiespiele umfassen, denen Capcom mehr Beachtung schenken möchte.

Da wir die Nummer Eins unter den Entwicklern werden wollen, glauben wir, dass es notwendig ist, nicht nur bestehende Inhalte zu fördern und zu erweitern, sondern auch neue Herausforderungen anzunehmen. Wir können Genres, wie Shooter- und Strategiespiele mit all ihren massiven Spielerzahlen nicht ignorieren, wenn wir das Wachstumspotential der Verbraucher-, Online- und eSport-Märkte bedenken.

Laut Egawa werde man weiterhin die eigenen Stärken nutzen, die Markttrends aufmerksam beobachten und die Art von Spieleentwicklung betreiben, die nur bei Capcom möglich sei. Die Qualität soll dabei an vorderster Stelle stehen. Man werde in dieser Hinsicht keine Kompromisse bei den eigenen Produkten eingehen. Es gelte eine gute Balance zwischen der Einhaltung der Auslieferungstermine und der Entwicklungsqualität zu finden.

Der japanische Spielehersteller hat aktuell diverse große Projekte in Arbeit. Neben Dead Rising 4 (Preview), das im Dezember dieses Jahres das Licht der Welt erblicken soll, befinden sich unter anderem noch das im Januar 2017 erscheinende Resident Evil 7 (im gamescom-Bericht) und das Remake zu Resident Evil 2 in der Entwicklung. Letzteres hat allerdings noch keinen Termin.