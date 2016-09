Sunless Skies: Nachfolger zu Sunless Sea im Rahmen der EGX angekündigt

PC Linux MacOS

Failbetter Games haben auf der EGX 2016 den Nachfolger zu ihrem erfolgreichen Roguelike Sunless Sea (zum Test, Note: 7.0) mit dem Titel Sunless Skies angekündigt. Wie bereits Sunless Sea soll das neue Spiel reich an Geschichten sein und in einem viktorianisch anmutenden Zeitalter spielen. Ideengeber sind, nach Aussage der Entwickler, die Science-Fiction-Autoren H. G. Wells, C. S. Lewis sowie die Romane über den Planetenbummler Eric John Stark von Leigh Brackett. Als weitere Inspirationsquellen dienen außerdem die Kunstepoche des Jugendstil, der Film Event Horizon des Regisseurs Paul W. S. Anderson aus dem Jahr 1997 und Züge. Berücksichtigung sollen auch die Erfahrungen und das Feedback aus der Entwicklung des Vorgängers finden.

Mehr Details wollen und können die Entwickler noch nicht bekannt geben, da sich das Spiel derzeit noch in einer frühen Phase der Vorproduktion befindet. Demnach werden konkretere Informationen wohl erst zur Kickstarter-Kampagne zur Verfügung stehen, welche die Entwickler aber bereits sehr konkret für Februar 2017 ankündigen. Ebenfalls ist geplant, das Spiel im Rahmen von Early-Access-Programmen wieder den Spielern vor dem Release zur Verfügung zu stellen, die nicht bis zum Erscheinen des Titels warten wollen.