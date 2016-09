Planet Coaster: Achterbahn-Unfälle als neues Feature im aktuellen EGX-Trailer

PC

In einem Tweet kündigte Frontier Developments PR und Kommunikationsbeauftragter Michael Gapper heute ein neues Feature für die Vergnügungspark-Simulation Planet Coaster an: Achterbahn-Unfälle! Im Rahmen der gerade in Birmingham stattfindenden EGX 2016 hat der Entwickler und Publisher auch ein dokumentierendes Video veröffentlicht, dass wir euch direkt unter dieser News verlinkt haben.

Welche Auswirkungen die neue Möglichkeit den Spielverlauf zu beeinflussen auf euren Park haben soll wird nicht näher erklärt. In die offizielle Feature-Liste haben es die Unfälle der Adrenalinspiegel steigernden Fahrgeschäfte auf jeden Fall noch nicht geschafft – auch wenn es ein Alleinstellungsmerkmal im Genre darstellen dürfte. Darum kann es durchaus sein, dass es sich um eine, unter Umständen nicht ganz ernst gemeinte, PR-Kampagne handelt, um die anstehende Veröffentlichung in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken: Planet Coaster soll in nicht einmal zwei Monaten, am 17. November für den PC erscheinen.