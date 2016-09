Minecon 2016: Live-Stream, Programm und Gratis-DLC zur Minecraft-Messe

Minecraft ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Vom 24. bis 25. September 2016 findet in Anaheim, Kalifornien, die sechste Minecon statt. Bei der Hausmesse des schwedischen Entwicklers Mojang dreht sich auch in diesem Jahr wieder alles um den Klötzchen-Hit Minecraft. Das Event bietet unter anderem Vorträge und Diskussionsrunden von und mit den Entwicklern sowie verschiedenen YouTube-Let's-Playern. Darüber hinaus sollen auf der Messe am Sonntag erstmals umfassende Details zum nächsten Minecraft-Update 1.11 bekannt gegeben werden. Im Juni 2016 erschien mit dem "Frostburn-Update" 1.10 der bislang letzte größere Patch für Minecraft.

Eine Übersicht über sämtliche Termine der Messe findet ihr auf der Event-Seite zur Minecon 2016. Dort gibt es auch einen Live-Stream, mit dem ihr die Veranstaltung im Anaheim Convention Center auf Wunsch mitverfolgen könnt. Alternativ könnt ihr den Stream auch direkt unter dieser News ansehen. Die Messe startet gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Zusätzlich gibt es eine offizielle Minecon-App für iOS und Android, die euch weitere Informationen liefert.

Als besonderen Bonus bietet Mojang im Rahmen der Messe auch einen Gratis-DLC an. Das Minecon Skin Pack 2016 enthält vier neue Outfits für eure Spielfigur und ein exklusives Enderman-Cape. Der DLC ist für Windows-10- und Pocket-Edition sowie die Konsolenfassungen von Minecraft bis zum 3. Oktober 2016 als kostenloser Download verfügbar. Besitzer der klassischen PC-Version gehen leer aus.

Die erste Minecon fand bereits im Jahr 2010 statt, damals noch im kleinen Kreis. Zum Release der PC-Version von Minecraft im November 2011 (Minecraft 1.0 in der "Stunde der Kritiker") organisierte Mojang ein großes Event in der Spielerstadt Las Vegas, um die Veröffentlichung gebührend zu feiern (siehe auch unsere News Minecon: Live-Stream und Zeitplan). Inzwischen hat es die Messe sogar ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft: Die Minecon ist die bislang größte Convention, die sich nur um ein einziges Spiel dreht.