Als Maniac Mansion vor 29 Jahren auf den Markt kam, rüttelte es mit seiner damals völlig neuen Point'n'Click-Eingabe das komplette Adventure-Genre auf. Aber macht der Klassiker der Scumm-Ära auch heute noch Spaß? Der Frage gehen wir in den heutigen Lesetipps nach. Außerdem beschäftigen wir uns diese Woche mit der Arbeit als freier Autor, gesellschaftlichen Debatten über Gewalt in Spielen und der in die Länge gezogenen Entwicklung von Star Citizen.

"13 Jahre als freier Autor. Was ich in dieser Zeit gelernt habe"

Medium.com am 14. September, Falko Löffler

Falko Löffler arbeitet seit 13 Jahren als freier Autor für verschiedene Medien und Publikationsformate. In diesem Post hält er einige Erkenntnisse aus dieser Zeit fest. Zum Beispiel, dass man sich nicht davor fürchten sollte, mehr Angebote anzunehmen als man vermutlich bewältigen kann: "Aber gerade in der Medienbranche läuft viel auf Zuruf und bis zum TATSÄCHLICHEN Beginn der Arbeit ist alles vage und unverbindlich. Zwei solche Anfragen für den gleichen Zeitraum, beide interessant und angemessen bezahlt, aber beide noch nicht so ganz sicher? [...] In so einem Fall: beide zusagen. Einer von beiden platzt ganz oder verschiebt sich. Immer."

"Tod und Spiele"

Sueddeutsche.de am 16. September, Christoph Barreiter

Gesellschaftliche Debatten über die Wirkung von Gewalt in Videospielen seien völlig angebracht, meint Christoph Barreiter, der seine Dissertation genau über dieses Thema geschrieben hat – jedoch müssten diese abseits der viel zu undifferenzierten "Killerspiele"-Diskussionen erfolgen: "Antikriegsspiele wie "Spec Ops: The Line" oder "This War of Mine" bleiben Randerscheinungen. Doch sie demonstrieren, was Computerspiele auch sein können: ein machtvolles Mittel, um sich emotional mit den Folgen von Gewalt auseinanderzusetzen und dadurch sich selbst genau wie andere zum Nachdenken anzuregen. Auch dieses Potenzial steckt in virtueller Gewalt."

"Zum Lachen in den Folterkeller"

Spiegel.de am 20. September, Danny Kringel

Macht Maniac Mansion heute noch genauso viel Spaß wie bei seinem Erscheinen vor knapp 30 Jahren? Diese Frage stellte sich der Autor dieses Artikels, der den Adventure-Klassiker als Kind auf dem C64 gespielt hatte und ihn sich für diesen Artikel noch einmal vornahm: "Und Seele hat das Spiel. Immer wieder muss ich schmunzeln: Etwa, wenn ich im Fitnessraum der Mumie das Centerfold "Miss Mumie 982 v. Chr." finde - oder den Farbfernseher im Sarkophag des Bandagenmanns. Irgendwie muss man die Jahrtausende ja totschlagen."

"Inside the troubled development of Star Citizen"

Kotaku.co.uk am 23. September, Julian Benson (Englisch)

Ursprünglich hätte Star Citizen bereits 2014 erscheinen sollen, doch der Titel befindet sich bis heute in Entwicklung. Julian Benson sprach für Kotaku mit mehreren ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern von Cloud Imperium Games sowie mit Chris Roberts selbst um herauszufinden, was hinter den Kulissen los ist. Der Report beschäftigt sich ausführlich mit Schwierigkeiten mit der CryEngine, externen Kontraktoren und der Umstrukturierung des Studios vor eineinhalb Jahren.

Im heutigen Video: Hätte es eine Zelda-Verfilmung von Studio Ghibli gegeben, so hätte sie ausgesehen.

Wenn ihr selbst interessante Links oder unterhaltsame Videos zum Thema Computerspiele entdeckt, freut sich der Autor über eine PN oder einen entsprechenden Kommentar. Dieses Mal bedanken wir uns bei GG-User Jonas -ZG-!