Assassin's Creed: Neuer Ableger muss laut Yves Guillemot nicht unbedingt schon 2017 erscheinen

PC XOne PS4

Nachdem Ubisoft das jährliche Release-Modell für die Assassin’s-Creed-Serie aufgrund von Ermüdungserscheinungen aufgab und in diesem Jahr keinen neuen Ableger veröffentlichte, um den Teams mehr Zeit für die Umsetzung und Ausarbeitung neuer Ideen einzuräumen, rechnen viele Fans der Reihe spätestens im kommenden Jahr mit einer Fortsetzung. Doch diese muss nicht unbedingt 2017 kommen, wie CEO Yves Guillemot jüngst in einem Interview anmerkte.

Von der Gamespot-Redaktion auf das Thema angesprochen und gefragt, ob das Vorhaben, den Entwicklern „so viel Zeit, wie sie benötigen“ zu geben, bedeute, dass man noch gar keinen festen Termin für das Spiel habe, antwortete Guillemot: „Es wird erscheinen, wenn es bereit ist“. Auf die Frage hin, ob er damit auch meint, dass der Titel nicht zwingend im kommenden Jahr veröffentlicht werden muss, sagte der Firmengründer: „Ja, es kommt erst, wenn es fertig ist“.

Guillemot betonte erneut, dass man die Gelegenheit nutzen und die Serie mit dem neuen Ableger auf eine neue Qualitätsstufe heben will. „Wir werden uns also so viel Zeit nehmen, wie wir brauchen, um eine fantastische Spielerfahrung abzuliefern“, so der Macher. Der nächste Teil der Reihe habe das Potenzial, die Marke zu revolutionieren, also habe man das Release-Modell geändert, um mehr Zeit zu haben und ein besseres Spielerlebnis zurückzubringen.