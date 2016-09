User-Artikel-Wettbewerb: Von Dienstag bis Samstag jeden Tag ein neuer Artikel

User-Artikel-Wettbewerb 2016 27.9: Jagged Alliance 2 28.9.: Holiday Maker 29.9.: The Bard's Tale 30.9.: Dungeon of the Endless 1.10.: RimWorld

Seit jeher können die GamersGlobal-User auch eigene Artikel auf unserer Website veröffentlichen. Die behandeln neben den Spielen selbst häufig auch andere Games-Themen, die es so wohl auf kaum einer anderen Spielewebsite gibt. Im August hatten nach unserem ersten User-Artikelwettbewerb im vergangenen Jahr zur Teilnahme am User-Artikel-Wettbewerb 2016 aufgerufen. Diesmal sollten die geneigten User einen Artikel zu ihrem Lieblingsspiel verfassen, wobei wir ihnen alle kreativen Freiheiten einräumten.Wie üblich sollte die ganze Arbeit und das ganze Herzblut, das die Teilnehmer in ihre Artikel investieren nicht unbelohnt bleiben. Neben der Tatsache, dass wir die User-Artikel, die am Wettbewerb teilnehmen besonders herausstellen, hatten wir dem unserer Meinung nach besten sowie dem Verfasser des zweibesten Artikels als kleine Belohnung einen Spielepreis versprochen. Welche der User-Artikel uns am besten gefallen haben und wer die Collector's Editions zuundgewinnt, das verraten wir euch erst am kommenden Sonntag.Ab dem morgigen Dienstag werden wir zunächst täglich einen teilnehmenden User-Artikel veröffentlichen. Die Reihenfolge hat nichts mit den Platzierungen zu tun. Wir haben sie schlichtweg anhand des Datums festgelegt, zu dem die User-Artikel angelegt wurden. Hier seht ihr schon mal, auf welche User-Artikel ihr von Dienstag bis Samstag gespannt sein dürft. Die unserer Meinung nach besten Artikel werden wir, wie bereits gesagt, am kommenden Sonntag küren.In seinem User-Artikel widmet sichdem Rundentaktik-Klassiker von TopWare Interactive auf ganz spezielle Weise.Dieser Artikel erscheint am Dienstag, den 27. September.In seinem User-Artikel wandeltauf den Spuren seines Lieblingsspiels Holiday Maker. Ob das vielleicht was mit den vielen leicht bekleideten Damen zu tun hat?Dieser Artikel erscheint am Mittwoch, den 28. September.Unsernimmt euch in seinem Artikel auf eine musische Reise in die Stadt Skara Brae, die manch ein Spieler vor über 30 Jahren erstmals besuchte.Dieser Artikel erscheint am Donnerstag, den 29. September.Im seinem User-Artikel beschreibt euch, seine Erlebnisse in Dungeon of the Endless und weshalb ihn das Roguelike-RPG nachhaltig fasziniert hat.Dieser Artikel erscheint am Freitag, den 30. September.Der User-Artikel von vampiro heißt gar nicht so, wie sein Spiel. Dafür beschreibt er euch seinen steinigen Weg, überhaupt rauszufinden, welches sein Lieblingsspiel ist.Dieser Artikel erscheint am Samstag, den 1. Oktober.