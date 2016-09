Destiny: Bungie denkt über eine weitere Plattform für den Titel nach

XOne PS4

Nachdem Bungie seinen Online-Shooter Destiny (Testnote: 8.0) zunächst für Xbox One, PS4, Xbox 360 und die PS3 veröffentlichte, stellte das Studio die Entwicklung neuer Inhalte für die beiden Last-Gen-Konsolen Mitte vergangenen Monats ein. Wie der Lead Engineer Luis Villegas kürzlich im Rahmen eines Presse-Events für die jüngst erschienene Erweiterung Das Erwachen der Eisernen Lords (im gamescom-Bericht) durchblicken ließ, könnten die nun freigewordenen Ressourcen dazu verwendet werden, Destiny auf eine weitere Plattform zu bringen.

Zwar werden die alten Konsolen weiterhin mit Patches unterstützt, das Studio hat jetzt aber offenbar genug Manpower übrig, um die Umsetzung für ein neues System in Angriff zu nehmen. PC-Spieler, die schon seit dem Release des Hauptspiels auf eine Windows-Fassung hoffen, sollten die Korken aber noch nicht knallen lassen, denn offiziell bestätigt ist bisher noch nichts. Zudem ist noch unklar, ob Bungie dabei auch wirklich eine PC- und nicht vielleicht eine NX-Version im Sinn hat. Aktuell kümmert sich das Team um die Xbox One und die PS4, weil sich dort laut Villegas rund 90 Prozent der Destiny-Spieler tummeln. Sollten die Entwickler in Bezug auf eine neue Plattform konkreter werden, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.