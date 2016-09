Sniper Elite 4: Vorbesteller-Boni und neuer Trailer

Rebellion Developments hat die Vorbesteller-Boni für den kommenden Taktik-Shooter Sniper Elite 4 bekannt gegeben. Spieler, die den Titel noch vor dem offiziellen Release vorbestellen, können sich demnach über die zusätzliche Mission „Zielperson: Führer!“ freuen, in der Lieutenant Karl Fairburne eine geheime U-Boot-Basis der Nazis im Mittelmeer infiltrieren muss. Zudem erhalten die Frühkäufer noch das DLC-Pack Tarn-Gewehre, das Skins für alle sieben anfänglichen Gewehre enthält. Diese können sowohl im Single- und Koop-Modus, als auch in den Multiplayer-Schlachten genutzt werden. Zur Story des Spiels heißt es seitens des Studios:

Willkommen in Italien 1943. Geheimagent und Eliteschütze Karl Fairburne muss an der Seite der tapferen Männer und Frauen des italienischen Widerstands kämpfen, um das Land von der Geißel des Faschismus zu befreien, und mit einer ganz neuen Bedrohung fertig werden, die der Gegenwehr der Alliierten in Europa ein Ende setzen könnte, noch bevor sie richtig begonnen hat. Sollte seine Mission scheitern, wird es keine Operation Overlord geben, kein Tag X und keinen Sieg in Europa.