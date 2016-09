Transport Fever: 14 weitere Fahrzeugmodelle veröffentlicht #7

PC Linux MacOS

Die geschlossene Beta-Phase ist im vollen Gange und so langsam kommt der Tag des Releases von Transport Fever immer näher. Wann dies genau sein wird ist weiterhin nicht genau bekannt. Urban Games hat seit der Ankündigung der Wirtschaftssimulation im April immer von Herbst 2016 gesprochen und bisher an dieser Aussage festgehalten. In einem jetzt veröffentlichtem Update wurden 14 weitere Fahrzeuge veröffentlicht. Es handelt sich hierbei um die Folgenden:

GD Frontenac (1870)

San Diego (1889)

DMG Cannstatt LKW (1896)

Mack (1900)

TMS Vandal (1903)

SS Klondike (1921)

Studebaker US6 (1941)

GMS Axalp (1949)

TMS Viola (1949)

Lockheed Super Constellation L-1049 (1951)

MAN 19.304 (1970)

Toronto CLRV (Canadian Light Rail Vehicle) (1979)

MS Graf Zeppelin (1980)

40-Tonner (1999)

Mit diesem Update wurde die Liste der in Transport Fever enthaltenen Schiffe und Flugzeuge komplettiert. Insgesamt werden im Laufe der Epochen zehn Flugzeuge und 13 Schiffe auftauchen, die zum Transport von Waren und Personen verwendet werden können. Zur besseren Orientierung sind diese in den unteren Tabellen – samt Detailinformationen – final aufgelistet.

Flugzeuge Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Spannweite (m) Kapazität

Passagiere (Besatzung) Junkers F 13 1920 160 15 4 (2) Dornier Do-B Merkur 1925 175 20 6 (2) Douglas DC-3 1936 280 29 32 (2) Douglas DC-4 1942 365 36 60 (2) Lockheed Super Constellation L-1049 1951 531 37 90 (4) de Havilland DH-106 Comet 4B 1959 805 33 85 (4) Boeing 737 1967 907 36 100 (2) Concorde 1976 2179 26 95 (3) Boeing 757-200 1983 850 38 239 (2) Airbus A320 1988 890 36 160 (2)

Schiffe Modell Baujahr Höchstgeschwindigkeit (km/h) Leistung (kW) Kapazität GD Wilhelm 1824 10 15 23t Schüttgut DS Rigi 1848 19 24 200 Passagiere GD Frontenac 1870 26 37 350 Passagiere Zoroaster 1878 15 210 240t Flüssigkeiten TMS Vandal 1903 15 265 800t Flüssigkeiten DS Schaffhausen 1913 27 294 400 Passagiere SS Klondike 1921 - 391 270t Schüttgut MS Zürich 1933 25 441 450 Passagiere GMS Axalp 1949 - 662 1.200t Schüttgut TMS Viola 1949 - 662 1.200t Flüssigkeiten Luftkissenboot SR.N6 1970 93 780 58 Passagiere MS Graf Zeppelin 1980 25 678 700 Passagiere MGS Merlin 1981 25 1.030 1.865t Schüttgut

Die Entwickler haben noch angekündigt, dass in den nächsten Wochen weitere Updates des umfangreichen Fuhrparks kommen werden. Unter anderem sollen weitere Straßenfahrzeuge und die Güterwaggons vorgestellt werden. Von Letzteren hat es noch keiner in die Übersicht auf der Spiele-Homepage geschafft. Da beim letzten Update über 20 Passagierwaggons vorgestellt worden sind, kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese somit auch schon komplett feststehen und veröffentlicht sind.