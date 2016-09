Dishonored 2: Gameplay-Video zeigt Anschlagsmanöver von Corvo und Emily

PC XOne PS4

Bethesda hat heute ein neues Gameplay-Video zu Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske veröffentlicht. Das Video, das ihr direkt unter dieser News anschauen könnt, trägt den Namen "Spektakuläre Attacken" und soll euch die vielfältigen Möglichkeiten der beiden wählbaren Spielfiguren Corvo Attano (Hauptfigur aus dem ersten Dishonored) und Kaisertochter Emily Kaldwin demonstrieren.

Corvo und Emily verfügen derweil wieder über spezielle Fähigkeiten, die sich ebenfalls stark auf die Lösungswege in den Missionen und den Storyverlauf auswirken sollen. Dishonored 2 erscheint am 11. November für PC, Xbox One und PlayStation 4 auch in Deutschland in einer multilingualen, ungeschnittenen Fassung ab 18 Jahren.