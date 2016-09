Playstation Store: Ubisoft-Sale gestartet // Neue digitale Rabatte

PS3 PS4 PSVita

Sony hat heute eine neue Rabattaktion gestartet, bei der ihr eine große Anzahl von Spielen für die PS4, PS3 und PSVita zu reduzierten Preisen erhaltet. Als Angebot der Woche gibt es bis zum 28. September 2016 Star Ocean 5 - Integrity and Faithlessness in der Digital-Version mit verschiedenen DLCs für 34,99 Euro (PS+ 22,99 Euro) statt 59,99 Euro. Darüber hinaus wurde eine ganze Reihe von Titeln und Zusatzinhalte des Publishers Ubisoft im Preis gesenkt. So erhaltet ihr bis zum 5. Oktober 2016 unter anderem noch die folgenden Titel (eine vollständige Liste findet ihr im PlayStation Store):

Ebenfalls bis zum 5. Oktober 2016, könnt ihr auch einige digitale Spiele billiger erwerben. Hier erhaltet ihr unter anderem die folgenden Titel zum reduzierten Preis (die vollständige Liste findet ihr im Playstation Store):