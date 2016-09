Battlefield 1: Neuer Spielmodus "Kriegstauben" vorgestellt, neun Multiplayer-Karten zum Release

PC XOne PS4

Bis zum Start von Battlefield 1 (Preview) am 21. Oktober dauert es noch genau einen Monat. Heute gab DICE die Liste aller bei der Veröffentlichung enthaltenen Spielmodi und Karten für den Multiplayer-Modus bekannt. Mit Eroberung, Vorherrschaft, Rush und Team-Deathmatch werdet ihr euch in vier Spielmodi messen können, die bereits in vorherigen Battlefield-Ablegern vorhanden waren. Zur E3 vorgestellt wurde der neue Operationen-Modus, in dem mehrere Matches auf unterschiedlichen Karten zu einer großen Partie aneinandergereiht werden.

Erstmals angekündigt wurde der Modus "Kriegstauben". In diesem wird eine Taube in einem Käfig auf der Karte abgesetzt. Erreicht ihr sie vor dem Feind und bringt sie an einen sicheren Ort, könnt ihr einen Artillerieangriff auf die feindlichen Stellungen anfordern.

Darüber hinaus wurde nun auch die endgültige Zahl der zu Release verfügbaren Maps genannt. Neun Karten werden es anfangs sein, darunter auch die bereits aus der Closed Beta und der Open Beta bekannten "Die Narbe von St. Quentin" und "Wüste Sinai". Darüber hinaus kämpft ihr unter anderem in Frankreich im "Wald der Argonnen" sowie auf "Suez" am gleichnamigen Kanal. Im Dezember soll das Kartenangebot noch kostenlos um die Map "Giant's Shadow" erweitert werden. Einen Überblick sowie Beschreibungen zu allen Karten und Modi findet ihr in den Quellen.

Zusätzlich ist bereits bekannt, dass es wieder einen Premium-Pass geben wird, der unter anderem 16 neue Karten sowie neue Spielmodi verteilt über vier DLCs bereitstellen wird. Die erste Erweiterung They shall not pass soll ab 2017 zur Verfügung stehen (siehe auch: Battlefield 1: Premium-Pass und erster DLC-Content enthüllt).