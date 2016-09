Bioshock - The Collection: Nächster Patch soll Maus- und Stabilitätsprobleme beheben

XOne PS4

Vergangene Woche haben Blind Squirrel und 2K Games die Bioshock - The Collection (im Test) für die Konsolen veröffentlicht. Die Neuauflagen von Bioshock und Bioshock 2 sind auch für den PC erhältlich, haben unter Windows allerdings noch mit ein paar Problemen zu kämpfen. So gab es nach dem Release unter anderem Beschwerden über Abstürze, aber auch negative Kritik wegen fehlenden Möglichkeiten, die Mausbeschleunigung über das Optionsmenü zu deaktivieren, oder das Sichtfeld über einen Schieberegler selbst zu justieren. Wie die Entwickler nun via Steam bekannt gaben, wird sich der kommende Patch genau diesen Dingen annehmen:

Seit der Veröffentlichung von Bioshock und Bioshock 2 Remastered haben einige Spieler über Stabilitätsprobleme berichtet, während andere nach zusätzlichen Funktionen gefragt haben. Wir haben euch gehört und freuen uns bestätigten zu können, dass wir uns schon in Kürze eures Feedbacks annehmen werden. Ob ihr das erste Mal in Rapture seid, oder es erneut besucht, wir wollen, dass eure Spielerfahrung mit den Neuauflagen von Bioshock so angenehm wie möglich ist.

Das geplante Update soll folgende Verbesserungen mit sich bringen: