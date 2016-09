Rez Infinite: Experimenteller Level "Area X" im Video

PS4

Zusammen mit dem Launch von Sonys Virtual-Reality-Headset Playstation VR am 13. Oktober 2016 erscheint mit Rez Infinite eine Neuauflage des psychedelischen Shoot'em Up Rez, das nicht nur normal am Fernseher, sondern auch komplett in VR gespielt werden kann. Neben einer komplett überarbeiteten Grafik, einem für 3D-Audio neu abgemischten Sound und neuer Steuerung enthält der Titel auch einen komplett neuen Level, der exklusiv für die PS4-Version geschaffen wurde.

Der neue Abschnitt, der als Area X bezeichnet wird, soll sich dabei zwar wie ein Level aus dem klassischen Rez anfühlen, sich gleichzeitig aber trotzdem ganz anders spielen. Gegenüber dem Playstation Blog sagte der Schöpfer von Rez, Tetsuya Mizuguchi:

Abgesehen von den wesentlichen Grundlage haben das Team und ich entschieden, den Rest der Formel über Bord zu werfen und frisch anzufangen, was die Ästhetik und das Gameplay betrifft.

Und weiter gibt er an:

Unser Ziel war es, etwas zu erschaffen, was dieselbe Spannung erzeugt wie Rez, aber sich gleichzeitig auch einzigartig anfühlt. Etwas Neues. Etwas ganz Besonderes.

Einen ersten eigenen Eindruck von der Area X könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer machen.