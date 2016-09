Oculus Rift ab sofort im deutschen Einzelhandel verfügbar

PC

Wer in Deutschland bisher Wert auf Virtual Reality am PC legte, musste Geräte wie die HTC Vive oder die Oculus Rift bisher aus Übersee beziehen oder auf meist teure Importhändler ausweichen. Immerhin die Oculus Rift hat es mittlerweile in den deutschen Einzelhandel geschafft.

Ab heute ist das Oculus Rift VR-Headset nebst Amazon (GG-Partnerlink) auch in allen deutschen Saturn- und Media-Markt-Filialen zum Preis von 699 Euro erhältlich. Mit dem Verkaufsstart im Einzelhandel haben interessierte Käufer zusätzlich die Möglichkeit, das Produkt vorab zu testen. Um an einer Demonstration in einem Markt in eurer Nähe teilzunehmen, müsst ihr euch vorab über die Oculus-Website einen Termin reservieren. Den Link zur Anmeldung inklusive möglicher Termine in eurer Nähe findet ihr in den Quellen. Zusätzlich gibt es dort auch das von Oculus bereitgestellte Kompatibilitätstool, das euch verrät, ob euer Rechner den Anforderungen der VR-Brille gewachsen ist.